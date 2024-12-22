За анонсованими в Європі мітингами "проти порушень прав в Україні" стоїть РФ - ЦПД

Інформація про анонсовані у європейських містах мітинги "проти порушень прав людини в Україні" є частиною кампанії проросійських сил. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, повідомляє Лівий берег.

Відомо, що акаунти в соцмережі Х, які закликають до проведення мітингів у Кельні, Берліні та Парижі, належать проросійським користувачам або пов’язані з російською пропагандою.

Деякі належать нібито "українцям, які втекли від мобілізації", але їхній контент або майже неактивний, або відверто проросійський.