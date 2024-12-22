За анонсированными в Европе митингами "против нарушений прав в Украине" стоит РФ - ЦПД
Информация об анонсированных в европейских городах митингах "против нарушений прав человека в Украине" является частью кампании пророссийских сил. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, сообщает Левый берег.
Известно, что аккаунты в соцсети Х, призывающие к митингам в Кельне, Берлине и Париже, принадлежат пророссийским пользователям или связаны с российской пропагандой.
Некоторые принадлежат якобы "убежавшим от мобилизации украинцам", но их контент либо почти неактивен, либо откровенно пророссийский.
"Цель этой провокации – взорвать поддержку Украины за границей, продемонстрировать якобы недовольство украинцев действиями власти и дискредитировать мобилизацию. Это типичная тактика российской пропаганды для распространения дезинформации в Европе", – отмечают в ЦПД.