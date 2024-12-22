За добу на територію Білорусі залетіло мінімум 6 "шахедів" - "Гаюн"

Останні 24 години зафіксовано щонайменше 6 заходів російських дронів-камікадзе типу "шахед" у Білорусь з України. З посиланням на моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", повідомляє Цензор.НЕТ.

Перший захід був о 14:23, коли один дрон залетів на Комарин і далі вийшов на Прип'ять. Подальші заходи зафіксовано о: 15:05 , 20:58 , 01:03 (2 "шахеди") і 07:31.

"Шахед", який залетів о 15:05 через Асаревичі, пролетів півднем Білорусі більше ніж 170 км і вийшов назад в Україну в районі Милошевичів (Лельчицький р-н). Ще один дрон, який зайшов о 20:58 через Комарин, також пішов на захід по кордону, курсом на Єльськ, де зник з моменту останньої фіксації о 21:30.

Чергова авіація ВПС РБ не підіймалася.