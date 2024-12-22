За сутки на территорию Беларуси залетело минимум 6 "шахедов" - "Гаюн"

Последние 24 часа зафиксировано не менее 6 заходов российских дронов-камикадзе типа "шахед" в Беларусь из Украины. Со ссілкой на мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", сообщает Цензор.НЕТ.

Первый заход был в 14:23, когда один дрон залетел на Комарин и далее вышел на Припять. Дальнейшие заходы зафиксированы в: 15:05, 20:58, 01:03 (2 "шахеды") и 07:31.

"Шахед", который залетел в 15:05 через Асаревичи, пролетел по югу Беларуси более 170 км и вышел обратно в Украину в районе Милошевичей (Лельчицкий р-н). Еще один дрон, который зашел в 20:58 через Комарин, также пошел на запад по границе, курсом на Ельск, где исчез с момента последней фиксации в 21:30.

Дежурная авиация ВВС РБ не поднималась.