Сили оборони відбили ворожий штурм на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили потужний штурм ворога, знищивши бронетанкову групу.﻿ З посиланням на пресслужбу ОСУВ «Хортиця», повідомляє Укрінформ.

«На Куп’янському напрямку відбили потужний штурм ворога, знищили бронетанкову групу противника. Для штурму ворог залучив 5 одиниць бронетехніки: 2 танки та 3 БМП з десантом, які були своєчасно виявлені аеророзвідкою підрозділу» , - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, БМП ще до підходу до місця висадки ворожого десанту були атаковані українськими захисниками, але не успішно.

«Вже безпосередньо на місці спішування, коли ворожа піхота почала покидати бойові машини, пілоти бригади почали працювати дронами зі скидами. Спроба врятувати та сховати бойову техніку ворогу не вдалася, що призвело до її знищення ударами з дронів» , - підкреслили в ОСУВ «Хортиця».

Сили оборони знищили ворожу БМП та танк, які не підлягають відновленню, додали в пресслужбі.