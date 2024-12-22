Силы обороны отразили вражеский штурм на Купянском направлении

На Купянском направлении Силы обороны отразили мощный штурм врага, уничтожив бронетанковую группу. Со ссылкой на пресс-службу ОСУВ «Хортица», сообщает Укринформ.

«На Купянском направлении отразили мощный штурм врага, уничтожили бронетанковую группу противника. Для штурма враг привлек 5 единиц бронетехники: 2 танка и 3 БМП с десантом, которые были своевременно обнаружены аэроразведкой подразделения» , - говорится в сообщении.

БМП еще до подхода к месту высадки вражеского десанта были атакованы украинскими защитниками, но не успешно.

«Уже непосредственно на месте спешивания, когда вражеская пехота начала покидать боевые машины, пилоты бригады начали работать дронами со сбросами. Попытка спасти и скрыть боевую технику врагу не удалась, что привело к ее уничтожению ударами с дронов» , - подчеркнули в ОСУВ «Хортица».

Силы обороны уничтожили вражескую БМП и танк, которые больше не подлежат восстановлению добавили в пресс-службе.