Росіяни знову розстріляли українських військовополонених - Лубінець

Російські військові, ймовірно, розстріляли п'ятьох українських військовополонених.﻿ Про це заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Лівий берег.

"110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео із черговим злочином росіян — розстрілом воїнів, які здалися у полон. Із відео видно, як російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених захисників" , — повідомляє омбудсман.

Дмитро Лубінець направив листа про факт розстрілу російськими військовими українських полонених до ООН та МКЧХ.