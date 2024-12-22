Россияне снова расстреляли украинских военнопленных - Лубинец
Российские военные, вероятно, расстреляли пятерых украинских военнопленных. Об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Левый берег.
"110 ОМБР им. генерал-хорунжего Марка Безручко распространила видео с очередным преступлением россиян — расстрелом сдавшихся в плен воинов. Из видео видно, как российские солдаты расстреляли пятерых украинских пленных защитников", — сообщает омбудсман.
Дмитрий Лубинец направил письмо о факте расстрела российскими военными украинских пленных в ООН и МККК.
"Российские военные преступники, расстреливающие украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!", - Подчеркивает Лубинец.