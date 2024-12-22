Ігнат пояснив ситуацію із "переведенням військових ППО до піхоти"
Усі види та роди Збройних Сил направляють людей в підрозділи та частини Сухопутних військ, в тому числі й Повітряні Сили, і це є загальновідомим фактом. На цьому наголосив колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Новое время.
Таким чином Ігнат прокоментував публікацію у виданні The Guardian, у якій йдеться про те, що військових ЗС ЗСУ з ППО нібито переводять у піхоту.
«Крім того, хочу нагадати, що Повітряні Сили уже більше року направляють людей на підсилення фронту зі складу Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил ЗСУ, на базі якої військовослужбовці спершу проходять підготовку, а потім, у складі підрозділів, направляються на складні напрямки бойових дій», — також зазначив Ігнат.
Колишній речник ПС ЗСУ визнав, що переведення в піхоту створює проблемні питання з кадрами всередині Повітряних Сил.
«Людей не вистачає і це теж загальновідомий факт!», — акцентував Юрій Ігнат.
Водночас ексречник ПС ЗСУ розкритикував заяву ЗМІ щодо неефективності ППО і що нібито українські захисники почали менше збивати ворожі цілі. Ігнат підкреслив, що ППО це не лише Повітряні Сили, а система, в яку входять підрозділи усіх Сил оборони, здатні вести вогонь по повітряних цілях. Це, за його словами, «і піхота, і моряки, і вертолітники».
«Збивають, як і збивали. Ефективність протиповітряної оборони по ворожих БпЛА залишається на рівні 95 відсотків, враховуючи збиті та ті, що падають самі чи під впливом РЕБ, так звані «локаційно втрачені», — запевнив Ігнат, додавши, що, по російських ракетах, «відсоток менший», враховуючи застосування ворогом балістики.
Юрій Ігнат також наголосив, що, згідно з інформацією отриманою ним у кадровому центрі, «ніхто, ніколи не направляв в піхоту військовослужбовців, які проходили підготовку за кордоном на Patriot, Nasams чи Iris-T». Такий випадок був лише один, але через певні обставини, запевнив ексречник ПС ЗСУ.
Він також додав, що Повітряні Сили — це високотехнологічний вид ЗСУ, в якому справді багато людей унікальних спеціальностей, з великим досвідом роботи та замінити їх буде ніким.
Тому, каже Юрій Ігнат, переведення в «сухопутку» — «доволі болісний процес для ПС, це стосується і бойових бригад, і частин забезпечення».
21 грудня видання The Guardian повідомило, що бійців протиповітряної оборони України дедалі частіше відправляють на фронт як піхоту, а в силах ППО здебільшого залишаються чоловіки, старші за 50 років, і поранені.
За даними видання, наказ про відправлення військових на фронт з «і без того виснажених» підрозділів ППО віддає Генштаб ЗСУ через гостру нестачу піхоти.
«Ситуація досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона зможе функціонувати належним чином», — заявило одне із джерел видання.
У Генштабі ЗСУ відреагували на цю публікацію, запевнивши, що твердження про «переведення ППО в піхоту» є недостовірним та некоректним.
«З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба», — йдеться у заяві Генштабу.