Ігнат пояснив ситуацію із "переведенням військових ППО до піхоти"

Усі види та роди Збройних Сил направляють людей в підрозділи та частини Сухопутних військ, в тому числі й Повітряні Сили, і це є загальновідомим фактом.﻿ На цьому наголосив колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Новое время.

Таким чином Ігнат прокоментував публікацію у виданні The Guardian, у якій йдеться про те, що військових ЗС ЗСУ з ППО нібито переводять у піхоту.

«Крім того, хочу нагадати, що Повітряні Сили уже більше року направляють людей на підсилення фронту зі складу Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил ЗСУ, на базі якої військовослужбовці спершу проходять підготовку, а потім, у складі підрозділів, направляються на складні напрямки бойових дій» , — також зазначив Ігнат.

Колишній речник ПС ЗСУ визнав, що переведення в піхоту створює проблемні питання з кадрами всередині Повітряних Сил.

«Людей не вистачає і це теж загальновідомий факт!» , — акцентував Юрій Ігнат.

Водночас ексречник ПС ЗСУ розкритикував заяву ЗМІ щодо неефективності ППО і що нібито українські захисники почали менше збивати ворожі цілі. Ігнат підкреслив, що ППО це не лише Повітряні Сили, а система, в яку входять підрозділи усіх Сил оборони, здатні вести вогонь по повітряних цілях. Це, за його словами, «і піхота, і моряки, і вертолітники».

«Збивають, як і збивали. Ефективність протиповітряної оборони по ворожих БпЛА залишається на рівні 95 відсотків, враховуючи збиті та ті, що падають самі чи під впливом РЕБ, так звані «локаційно втрачені» , — запевнив Ігнат, додавши, що, по російських ракетах, «відсоток менший», враховуючи застосування ворогом балістики.

Юрій Ігнат також наголосив, що, згідно з інформацією отриманою ним у кадровому центрі, «ніхто, ніколи не направляв в піхоту військовослужбовців, які проходили підготовку за кордоном на Patriot, Nasams чи Iris-T». Такий випадок був лише один, але через певні обставини, запевнив ексречник ПС ЗСУ.

Він також додав, що Повітряні Сили — це високотехнологічний вид ЗСУ, в якому справді багато людей унікальних спеціальностей, з великим досвідом роботи та замінити їх буде ніким.

Тому, каже Юрій Ігнат, переведення в «сухопутку» — «доволі болісний процес для ПС, це стосується і бойових бригад, і частин забезпечення».

21 грудня видання The Guardian повідомило, що бійців протиповітряної оборони України дедалі частіше відправляють на фронт як піхоту, а в силах ППО здебільшого залишаються чоловіки, старші за 50 років, і поранені.

За даними видання, наказ про відправлення військових на фронт з «і без того виснажених» підрозділів ППО віддає Генштаб ЗСУ через гостру нестачу піхоти.

«Ситуація досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона зможе функціонувати належним чином» , — заявило одне із джерел видання.

У Генштабі ЗСУ відреагували на цю публікацію, запевнивши, що твердження про «переведення ППО в піхоту» є недостовірним та некоректним.