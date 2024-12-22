Игнат объяснил ситуацию с "переводом военных ПВО в пехоту"

Все виды и роды Вооруженных Сил направляют людей в подразделения и части Сухопутных войск, в том числе и Воздушные Силы, и это общеизвестный факт. Это отметил бывший пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Новое время.

Таким образом Игнат прокомментировал публикацию в издании The Guardian, в которой говорится о том, что военных ВС ВСУ из ПВО переводят в пехоту.

«Хочу напомнить, что Воздушные силы уже больше года направляют людей на усиление фронта из состава сводной стрелковой бригады Воздушных сил ВСУ, на базе которой военнослужащие сначала проходят подготовку, а затем, в составе подразделений, направляются на сложные направления боевых действий» , — также отметил Игнат.

Бывший спикер ВС ВСУ признал, что перевод в пехоту создает проблемные вопросы с кадрами внутри Воздушных сил.

«Людей не хватает и это тоже общеизвестный факт!» , — акцентировал Юрий Игнат.

В то же время экс-спикер ВС ВСУ раскритиковал заявление СМИ о неэффективности ПВО и что якобы украинские защитники начали сбивать меньше вражеских целей. Игнат подчеркнул, что ПВО это не только Воздушные силы, а система, в которую входят подразделения всех Сил обороны, способные вести огонь по воздушным целям. Это, по его словам, «и пехота, и моряки, и вертолетчики».

«Сбивают, как и сбивали. Эффективность противовоздушной обороны по вражеским БпЛА остается на уровне 95 процентов, учитывая сбитые и те, что падают сами или под влиянием РЭБ, так называемые „локационно потерянные“» , — заверил Игнат, добавив, что попаданий по российским ракетам меньше, учитывая применение врагом баллистики.

Юрий Игнат также отметил, что, согласно информации, полученной им в кадровом центре, «никто, никогда не направлял в пехоту военнослужащих, которые проходили подготовку за рубежом на Patriot, NASAMS или Iris-T». Такой случай был только один, но произошел в силу ряда обстоятельств, заверил экс-спикер ВС ВСУ.

Он также добавил, что Воздушные силы — это высокотехнологичный вид ВСУ, в котором служит много людей с уникальными специальностями и большим опытом работы, и заменить их будет некем.

Поэтому, говорит Юрий Игнат, перевод в «сухопутку» — «довольно болезненный процесс для ПС, это касается и боевых бригад, и частей обеспечения».

21 декабря издание The Guardian сообщило, что бойцов противовоздушной обороны Украины все чаще отправляют на фронт в качестве пехоты, а в силах ПВО в основном остаются мужчины старше 50 лет и раненые.

По данным издания, приказ об отправке военных на фронт из «и без того истощенных» подразделений ПВО отдает Генштаб ВСУ из-за острой нехватки пехоты.

«Ситуация достигает критического уровня, когда мы не можем быть уверены, что противовоздушная оборона сможет функционировать должным образом» , — заявил один из источников издания.

В Генштабе ВСУ отреагировали на эту публикацию, заверив, что утверждение о «переводе ПВО в пехоту» является недостоверным и некорректным.