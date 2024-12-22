Путін пригрозив "відповіддю" за дронову атаку на Казань

Владімір Путін пригрозив «ударом у відповідь» за атаку українських дронів по Казані, де знаходиться пороховий завод. Заяву із погрозою «багаторазово сильнішої відповіді» він зробив під час того, як онлайн відкрив нову трасу до Кримського мосту, повідомляє Дзеркало тижня.

Лідер Кремля заявив, що «противник пошкодує про це», маючи на увазі атаку на Татарстан.