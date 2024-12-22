Путин пригрозил "ответом" за дроновую атаку на Казань

Владимир Путин пригрозил «ответным ударом» за атаку украинских дронов по Казани, где находится пороховой завод. Заявление с угрозой «ответа многократно сильнее» он сделал во время того, как он открыл новую трассу к Крымскому мосту, сообщает Зеркало недели.

Лидер Кремля заявил, что «противник пожалеет об этом», имея в виду атаку на Татарстан.