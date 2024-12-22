Путин пригрозил "ответом" за дроновую атаку на Казань
Владимир Путин пригрозил «ответным ударом» за атаку украинских дронов по Казани, где находится пороховой завод. Заявление с угрозой «ответа многократно сильнее» он сделал во время того, как он открыл новую трассу к Крымскому мосту, сообщает Зеркало недели.
Лидер Кремля заявил, что «противник пожалеет об этом», имея в виду атаку на Татарстан.
«Кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и еще пожалеет за то, что пытается сделать у нас в стране», - цитируют его российские агентства.