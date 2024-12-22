Трамп звернувся з посланням до Зеленського щодо припинення війни — El Pais

Обраний президент США Дональд Трамп цього тижня надіслав послання українському президенту Володимиру Зеленському — із закликом «почати думати про припинення вогню і відмову від усіх тимчасово окупованих країною-агресором РФ територій». Про це пише видання із посиланням на власні джерела, повідомляє Новое время.

«(Владі України — ред.) приємно говорити, що вони хочуть повернути свої землі, але міста в основному зруйновані. Ви подивіться на деякі з цих міст — там не залишилося жодної цілої будівлі. Тому, коли Ви кажете „поверніть країну“… Що повернути? Це (зруйновані в боях населені пункти України потребуватимуть — ред.) 110-річної реконструкції» , — цитує видання послання Трампа.

Проте кілька європейських джерел на умовах анонімності розповіли El Pais — сигнали, які посилає офіційному Києву Трамп, не є негативними.

Приміром, генерал Кіт Келлог, якого той призначив спеціальним представником США з питань України, публічно похвалив нові пакети озброєнь від адміністрації президента Джо Байдена та дозвіл, який він надав Україні — атакувати цілі західною далекобійною зброєю в глибині російської території.

Крім того, вважають джерела, такий стан речей лише підкреслює — Трамп хоче досягти миру, але з позиції сили.

«Йому важливо не здатися слабким» , — розповів виданню високопоставлений представник Євросоюзу.

Як пише El Pais, влада європейських країн також намагається переконати Трампа в тому, що вигідні для Росії мирні переговори дадуть поштовх Китаю та Ірану — його ворогам і союзникам Кремля — в надії схилити трампівський баланс проти диктатора РФ Володимира Путіна.