Трамп звернувся з посланням до Зеленського щодо припинення війни — El Pais
Обраний президент США Дональд Трамп цього тижня надіслав послання українському президенту Володимиру Зеленському — із закликом «почати думати про припинення вогню і відмову від усіх тимчасово окупованих країною-агресором РФ територій». Про це пише видання із посиланням на власні джерела, повідомляє Новое время.
«(Владі України — ред.) приємно говорити, що вони хочуть повернути свої землі, але міста в основному зруйновані. Ви подивіться на деякі з цих міст — там не залишилося жодної цілої будівлі. Тому, коли Ви кажете „поверніть країну“… Що повернути? Це (зруйновані в боях населені пункти України потребуватимуть — ред.) 110-річної реконструкції», — цитує видання послання Трампа.
Проте кілька європейських джерел на умовах анонімності розповіли El Pais — сигнали, які посилає офіційному Києву Трамп, не є негативними.
Приміром, генерал Кіт Келлог, якого той призначив спеціальним представником США з питань України, публічно похвалив нові пакети озброєнь від адміністрації президента Джо Байдена та дозвіл, який він надав Україні — атакувати цілі західною далекобійною зброєю в глибині російської території.
Крім того, вважають джерела, такий стан речей лише підкреслює — Трамп хоче досягти миру, але з позиції сили.
«Йому важливо не здатися слабким», — розповів виданню високопоставлений представник Євросоюзу.
Як пише El Pais, влада європейських країн також намагається переконати Трампа в тому, що вигідні для Росії мирні переговори дадуть поштовх Китаю та Ірану — його ворогам і союзникам Кремля — в надії схилити трампівський баланс проти диктатора РФ Володимира Путіна.
«Трамп ще не ухвалив рішення, в один день він показує одне, а в інший — інше, тому так важливо діяти зараз і передавати наші послання», — розповіло виданню джерело в українському уряді.