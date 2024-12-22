Трамп обратился с посланием к Зеленскому о прекращении войны - El Pais

Избранный президент США Дональд Трамп на нынешней неделе отправил послание украинскому президенту Владимиру Зеленскому — с призывом «начать думать о прекращении огня и отказе от всех временно оккупированных страной-агрессором РФ территорий».﻿ Об этом пишет издание El Pais со ссылкой на собственные источники, сообщает Новое время.

«(Властям Украины — ред.) приятно говорить, что они хотят вернуть свои земли, но города в основном разрушены. Вы посмотрите на некоторые из этих городов — там не осталось ни одного целого здания. Поэтому, когда Вы говорите „верните страну“… Что вернуть? Это (разрушенные в боях населенные пункты Украины потребуют — ред.) 110-летняя реконструкция» , — цитирует издание послание Трампа.

Тем не менее, несколько европейских источников на условиях анонимности рассказали El Pais —сигналы, которые посылает официальному Киеву Трамп, негативными не являются. К примеру, генерал Кит Келлог, которого тот назначил специальным представителем США по вопросам Украины, публично похвалил новые пакеты вооружений от администрации президента Джо Байдена и разрешение, которое он дал Украине — атаковать цели западным дальнобойным оружием в глубине российской территории. Кроме того, считают источники, такое положение вещей лишь подчеркивает — Трамп хочет достичь мира, но с позиции силы.

«Ему важно не показаться слабым» , — рассказал изданию высокопоставленный представитель Евросоюза.

Как пишет El Pais, власти европейских стран также пытаются убедить Трампа в том, что выгодные для России мирные переговоры дадут толчок Китаю и Ирану — его врагам и союзникам Кремля — в надежде склонить трампистский баланс против диктатора РФ Владимира Путина.