Путін зізнався, що хотів випробувати Орєшнік у бойових умовах

Російський диктатор Володимир Путін розповів, що в Міноборони РФ були різні думки щодо розробки комплексу ракет Орєшнік, а він сам підтримав випробування ракетного комплексу в бойових умовах, повідомляє Новое время.

Путін у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну похвалився, що «досить глибоко» був занурений у розробку Орєшніка.