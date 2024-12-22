Путін зізнався, що хотів випробувати Орєшнік у бойових умовах
Російський диктатор Володимир Путін розповів, що в Міноборони РФ були різні думки щодо розробки комплексу ракет Орєшнік, а він сам підтримав випробування ракетного комплексу в бойових умовах, повідомляє Новое время.
Путін у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну похвалився, що «досить глибоко» був занурений у розробку Орєшніка.
«У Міністерстві оборони були різні точки зору щодо цього. Зрештою, я приєднався до тих, хто вважав, що його: а) потрібно виробляти і дав пряму вказівку це робити, виділити необхідні ресурси, і б) погодився з тими, хто вважав, що настав час його випробувати в бойових умовах. Так що, це частина моєї роботи», — заявив російський диктатор на відео, яке Зарубін.