Путин признался, что хотел испытать Орешник в боевых условиях

Российский диктатор Владимир Путин рассказал, что в Минобороны РФ были разные мнения относительно разработки комплекса ракет Орешник, а он сам поддержал испытание ракетного комплекса в боевых условиях, сообщает Новое время.

Путин в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину похвастался, что «достаточно глубоко» был погружен в разработку Орешника.