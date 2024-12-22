Путин признался, что хотел испытать Орешник в боевых условиях
Российский диктатор Владимир Путин рассказал, что в Минобороны РФ были разные мнения относительно разработки комплекса ракет Орешник, а он сам поддержал испытание ракетного комплекса в боевых условиях, сообщает Новое время.
Путин в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину похвастался, что «достаточно глубоко» был погружен в разработку Орешника.
«В Министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет. В конце-концов, я присоединился к тем, кто считал, что его: а) нужно производить и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях», — заявил российский диктатор на видео, которое Зарубин опубликовал на своей странице в Telegram.