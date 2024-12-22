Над Червоним морем збили "дружнім вогнем" винищувач США

Корабель Військово-морських сил США помилково збив один зі своїх винищувачів унаслідок «дружнього вогню» над Червоним морем, двоє пілотів змогли катапультуватися. Про це заявило Центральне командування США CENTCOM, повідомляє Радіо Свобода.

Винищувач F/A-18 вилетів з авіаносця «Гаррі Трумен», коли крейсер з керованими ракетами «Геттісберг» відкрив вогонь по літаку і влучив у нього. Обидва пілоти були врятовані, ведеться повне розслідування, заявили в командуванні.

Американські війська розгорнуті в регіоні частково через загрози з боку підтримуваного Іраном ополчення хуситів в Ємені.

Сполучені Штати раніше кілька разів завдавали ударів по об’єктах хуситів у Ємені, у тому числі у відповідь на їхні атаки на судна та військові кораблі США та їхніх союзників. Ізраїль також кілька разів бомбардував Ємен, зокрема, важливий порт Ходейда.

З жовтня минулого року хусити регулярно атакують іноземні судна, які, як вони стверджують, пов’язані з Ізраїлем, в Аравійському морі чи Баб-ель-Мандебській протоці. Два судна було потоплено, ще дещо пошкоджено. Також хуситам удалося збити кілька розвідувальних безпілотників США.

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