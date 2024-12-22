Над Красным морем сбили "дружественным огнем" истребитель США

Корабль Военно-морских сил США ошибочно сбил один из своих истребителей в результате «дружественного огня» над Красным морем, двое пилотов смогли катапультироваться, сообщает Радио Свобода.

Истребитель F/A-18 вылетел с авианосца "Гарри Трумэн", когда крейсер с управляемыми ракетами "Геттисберг" открыл огонь по самолету и попал в него. Оба пилота были спасены, ведется полное расследование, заявили в командовании.

Американские войска развернуты в регионе частично из-за угроз со стороны поддерживаемого Ираном ополчения хуситов в Йемене.

Соединенные Штаты ранее несколько раз наносили удары по объектам хуситов в Йемене, в том числе в ответ на их атаки на суда и военные корабли США и их союзников. Израиль также несколько раз бомбил Йемен, в частности, важный порт Ходейда.

С октября прошлого года хуситы регулярно атакуют иностранные суда, которые, как они утверждают, связаны с Израилем, в Аравийском море или Баб-эль-Мандебском проливе. Два судна были потоплены, еще несколько повреждено. .

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