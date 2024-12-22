У Фінляндії закликали ЄС збільшити допомогу Україні через непередбачуваність Трампа

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо наголосив на необхідності підтримки України, поглиблення оборонного співробітництва та забезпечення постійного фінансування оборони серед країн ЄС. Про це пише Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Через непередбачуваність політики США під керівництвом Дональда Трампа, Європі необхідно збільшити фінансування для України" , - наголосив Орпо.

Він додав, що Фінляндія має 1340 кілометрів кордону з Росією, який, за його словами, важливий як зовнішній кордон ЄС і НАТО, і "цей кордон довший, ніж відстань від Брюсселю до Риму".

"Нам потрібно збільшити витрати. Подібні обговорення зараз ведуться і в НАТО. Це величезний виклик, але ми повинні знайти рішення до наступної весни" , - заявив Орпо.

Раніше висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що загроза безпеці Європі надходить з боку Росії через міграцію.