В Финляндии призвали ЕС увеличить помощь Украине из-за непредсказуемости Трампа

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил необходимость поддержки Украины, углубление оборонного сотрудничества и обеспечение постоянного финансирования обороны среди стран ЕС. Об этом пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

"По непредсказуемости политики США под руководством Дональда Трампа, Европе необходимо увеличить финансирование для Украины" , - подчеркнул Орпо.

Он добавил, что Финляндия имеет 1340 километров границы с Россией, которая, по его словам, важна как внешняя граница ЕС и НАТО, и "эта граница длиннее расстояния от Брюсселя до Рима".

"Нам нужно увеличить расходы. Подобные обсуждения сейчас ведутся и в НАТО. Это огромный вызов, но мы должны найти решение до следующей весны" , - заявил Орпо.

Ранее высокая представительница ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что угроза безопасности Европе поступает со стороны России из-за миграции.