Генштаб: За добу 235 боєзіткнень, найгарячіше на Курщині

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З початку доби 23 грудня на фронті відбулось 235 бойових зіткнень, зокрема, на Курському напрямку за добу наші захисники відбили 46 атак противник. З посиланням на зведення Генштабу, повідомляє Українська правда.

"З початку доби відбулося 235 бойових зіткнень, противник завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 37 КАБ, понад 490 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння" , - повідомили військові.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник 19 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Лозової, Дворічної та Богуславки.

Двадцять шість разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку Греківки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки, Твердохлібового, Надії, Новосергіївки, Тернів, Шийківки, Сергіївки, Макіївки та Іванівки.

На Сіверському напрямку в районі Білогорівки наші захисники відбили 13 ворожих штурмів.

На Краматорському напрямку противник здійснив дев’ять атак позицій наших захисників.

В районах Диліївки, Дачного, Білої Гори, Щербинівки та Торецька ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 30 атак. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустинка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 32 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка.

На Времівському напрямку відбулося 35 боєзіткнень в районах Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара та Новосілки. Наразі тривають два боєзіткнення.

В районі Білогір’я на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили один ворожий штурм.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази без успіху намагався вибити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Новоданилівка та П'ятихатки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну штурмову дію.

На Курському напрямку за добу наші захисники відбили 46 атак противника. Ворог завдав 374 артилерійських удари, з них 9 - із реактивних систем залпового вогню.