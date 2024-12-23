Генштаб: За сутки 235 боестолкновений, горячее всего на Курщине

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С начала суток 23 декабря на фронте состоялось 235 боевых столкновений, в частности, на Курском направлении за сутки наши защитники отбили 46 атак противника.﻿﻿ Со ссылкой на сводку Генштаба, сообщает Украинская правда.

"С начала суток произошло 235 боевых столкновений, противник нанес 12 авиационных ударов с применением 37 КАБ, более 490 ударов дронами-камикадзе и совершил более трех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения" , - сообщили военные.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник 19 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Лозовой, Двуречной и Богуславки.

Двадцать шесть раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении Грековки, Новоегоровки, Зеленого Гая, Новой Кругляковки, Твердохлебово, Надежды, Новосергиевки, Тернов, Шийковки, Сергеевки, Макеевки и Ивановки.

На Северском направлении в районе Белогоровки наши защитники отбили 13 вражеских штурмов.

На Краматорском направлении противник совершил девять атак позиций наших защитников.

В районах Дилиевки, Дачного, Белой Горы, Щербиновки и Торецка враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 30 атак. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленевка, Новопустинка, Воздвиженка, Луч, Лисовка и Успеновка.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 32 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Курахово, Петропавловка, Сонцовка, Старые Терны, Дачное, Константинополь и Андреевка.

На Времовском направлении произошло 35 боестолкновений в районах Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого, Большой Новоселки, Нового Комара и Новоселки. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

В районе Белогорья на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм.

На Ореховском направлении враг четыре раза безуспешно пытался выбить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки.

На Приднепровском направлении враг совершил одно штурмовое действие.

На Курском направлении за сутки наши защитники отбили 46 атак противника. Враг нанес 374 артиллерийских удара, из них 9 - из реактивных систем залпового огня.