Банківська система України: що змінилося за тиждень

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Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. ПриватБанк запустив обмін валют через власні банкомати

Вперше в Україні ПриватБанк запропонував своїм клієнтам унікальну послугу – обмін валют через банкомати з функцією прийому та видачі готівки ATM-Recycler. Тепер можна буде обміняти готівкову валюту на готівкові гривні цілодобово та без додаткових комісій. Отримати готівку можна буде відразу після операції, без зарахування на картку. При обміні буде використовуватись готівковий курс ПриватБанку. Здача до 100 грн. зараховується на картку клієнта або рахунок мобільного оператора.

Ліміт: до 1000 доларів США чи 1000 євро за одну операцію.

2. Revolut запустив бета-тест своєї програми в Україні

Британська фінтех-компанія Revolut розпочала бета-тест свого продукту в Україні. В даний час він доступний першій групі тестових користувачів, які раніше завантажили програму. Revolut в Україні поки що доступний лише в обмеженому режимі, тому деталей про запуск на офіційному сайті немає. Проте для тестових українських користувачів є україномовна підтримка.

У режимі бета-тесту українці можуть оперувати понад 30 валютами в одному додатку, робити міжнародні перекази без комісій, оформити безкоштовну віртуальну картку, яка працює більш ніж у 150 країнах.

Поповнення рахунку доступне з валютних карток у доларах або євро. Поповнення з гривневих карток на сьогодні неможливе через регуляторні обмеження НБУ. Верифікація нових користувачів з України відбувається через державну програму «Дію».

3. Усього один банк змінив процентні ставки за депозитами

Усього один банк минулого тижня відзначився зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті.

РВС підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 1% річних:

на 3 та 6 місяців – з 11 до 12% річних;

на 12 місяців - з 12 до 13% річних.

4. Банки змінюють тарифи за своїми картками та банківськими продуктами

З 27 грудня 2024 року набули чинності нові умови обслуговування та тарифи в Monobank.

Тепер у разі включення клієнта до Єдиного реєстру зниклих безвісти банк має право інформувати третіх осіб про розмір заборгованості, строки та умови погашення такої заборгованості, а також терміни здійснення чергових платежів.

Для всіх тарифних планів змінюється розмір плати за перевипуск карток. Безкоштовно перевипуск здійснюється за ініціативою банку у разі перевипуску картки з МПС Mastercard на Visa як віртуальної, так і пластикової картки. Кожен перевипуск пластикової картки з ініціативи клієнта коштуватиме 100 грн. Кожен перевипуск віртуальної картки у разі третього чи наступного перевипуску протягом календарного року – з комісією 100 грн.

З 25 січня 2024 року оновляться тарифи та умови обслуговування в Райффайзен Банк: будуть введені нові ліміти згідно з підписаним нещодавно меморандумом. З цього дня один клієнт не зможе відкрити понад три карткові та поточні рахунки в одній валюті без надання документів про походження коштів. За відсутності документального підтвердження доходів, банк отримає право встановлювати ліміт на перекази у розмірі від 50 до 150 тисяч на місяць з урахуванням ризикорієнтованого підходу.

5. Mastercard запустив послугу Експрес Лаунж в аеропорту Кишинева

Приватний термінал для реєстрації, прискорене проходження зони авіаційної безпеки та паспортного контролю, лаунж зі снек-баром та напоями доступні для власників преміальних карток Mastercard World Elite, випущених українськими банками.

Утримувач картки може отримати весь спектр послуг безкоштовно один раз на рік, а наступні зі знижкою 50% (не більше 10 разів на рік).

Пропозиція діє до 31 грудня 2025 року.

6. Різдвяний подарунок від Банку Глобус

Банк Глобус подарував своїм клієнтам додаткову категорію кешбеку – «Подарунки та прикраси». Розраховуючись за товари у цій категорії у період з 25 по 31 грудня 2024 року, клієнт отримує кешбек у розмірі 3% при використанні кредитного ліміту та 2,5% у разі використання власних коштів.

Категорія активується автоматично, головне, щоб до цього були обрані категорії на грудень.