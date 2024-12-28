Банковская система Украины: что изменилось за неделю

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Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. ПриватБанк запустил обмен валют через собственные банкоматы

Впервые в Украине ПриватБанк предложил своим клиентам уникальную услугу – обмен валюты через банкоматы с функцией приема и выдачи наличных ATM-Recycler. Теперь можно будет обменять наличную валюту на наличные гривны круглосуточно и без дополнительных комиссий. Получить наличные гривны можно будет сразу после операции, без зачисления на карту. При обмене будет использоваться наличный курс ПриватБанка. Сдача до 100 грн зачисляется на карту клиента или счет мобильного оператора.

Лимит: до 1000 долларов США или 1000 евро за одну операцию.

2. Revolut запустил бета-тест своего приложения в Украине

Британская финтех-компания Revolut начала бета-тест своего продукта в Украине. В настоящее время он доступен первой группе тестовых пользователей, ранее загрузивших приложение. Revolut в Украине пока доступен только в ограниченном режиме, поэтому деталей о запуске на официальном сайте нет. Однако для тестовых украинских пользователей доступна украиноязычная поддержка.

В режиме бета-теста украинцы могут оперировать более 30 валютами в одном приложении, делать международные переводы без комиссий, оформить бесплатную виртуальную карту, работающую более чем в 150 странах.

Пополнение счета доступно с валютных карт в долларах или евро. Пополнение с гривневых карточек на сегодня невозможно из-за регуляторных ограничений НБУ. Верификация новых пользователей из Украины происходит через государственное приложение «Дию».

3. Всего один банк изменил процентные ставки по депозитам

Всего один банк на уходящей неделе отметился изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

РВС повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 3 и 6 месяцев – с 11 до 12% годовых;

на 12 месяцев – с 12 до 13% годовых.

4. Банки меняют тарифы по своим картам и банковским продуктам

C 27 декабря 2024 года вступили в действие новые условия обслуживания и тарифы в Monobank.

Теперь в случае включения клиента в Единый реестр пропавших безвести банк имеет право информировать третьих лиц о размере задолженности, сроках и условиях погашения такой задолженности, а также сроках осуществления очередных платежей.

Для всех тарифных планов изменяется размер платы за перевыпуск карт. Бесплатно перевыпуск осуществляется по инициативе банка в случае перевыпуска карты с МПС Mastercard на Visa как виртуальной, так и пластиковой карты. Каждый перевыпуск пластиковой карты по инициативе клиента будет стоить 100 грн. Каждый перевыпуск виртуальной карты в случае третьего или следующего перевыпуска в течение календарного года – с комиссией 100 грн.

С 25 января 2024 года обновятся тарифы и условия обслуживания в Райффайзен Банк: будут введены новые лимиты согласно подписанному недавно меморандуму. С этого дня один клиент не сможет открыть более трех карточных и текущих счетов в одной валюте без предоставления документов о происхождении средств. При отсутствии документального подтверждения доходов банк получит право устанавливать лимит на переводы в размере от 50 до 150 тысяч в месяц с учетом рискориентированного подхода.

5. Mastercard запустил услугу «Экспресс Лаунж» в аэропорту Кишинева

Частный терминал для регистрации, ускоренное прохождение зоны авиационной безопасности и паспортного контроля, лаунж со снек-баром и напитками доступны для владельцев премиальных карт Mastercard World Elite, выпущенных украинскими банками.

Держатель карты может получить весь спектр услуг бесплатно один раз в год, а следующие – со скидкой 50% (не более 10 раз в год).

Предложение действует до 31 декабря 2025 года.

6. Рождественский подарок от Банка Глобус

Банк Глобус подарил своим клиентам дополнительную категорию кешбэка – «Подарки и украшения». Рассчитываясь за товары в этой категории в период с 25 по 31 декабря 2024 года, клиент получает кешбэк в размере 3% при использовании кредитного лимита и 2,5% в случае использования собственных средств.

Категория активируется автоматически, главное, чтобы были до этого выбраны категории на декабрь.