Куди Нацбанк витратив мільярди доларів: ситуація на міжбанку

Четвертий тиждень міжбанківський валютний ринок лихоманить. Величезні обсяги т.зв. «бюджетної гривні», виплачені бюджетними організаціями своїм контрагентам, були спрямовані на міжбанк і спровокували ажіотажний попит на безготівкову валюту.

Звісно, Національний банк весь цей час не сидів «склавши руки». Навпаки, щодня проводилися багатомільйонні валютні інтервенції, спрямовані на заборону зростання курсу долара. Як стало відомо, лише за минулий тиждень (23-27 грудня) НБУ продав шляхом інтервенцій рекордну суму – 1625,9 млн доларів США. Загалом за грудень регулятор витратив понад 5 млрд доларів. А якщо врахувати, що й 31 грудня – робочий день, то підсумкова сума буде ще більшою.

Чого ж вдалося досягти Нацбанку? Рівень 42 грн за долар, який НБУ так старанно захищав, пробитий. На обід понеділка 30 грудня котирування міжбанку досягли 42,08 грн на позиції «бід» та 42,10 грн на позиції «оффер». І зростання продовжується, попри всі зусилля регулятора.

Зросли й цінники на продаж готівкового «американця». До обіду понеділка у Києві оптові обмінні пункти продають долар нового зразка (т.зв. «синій» долар) по 42,55–42,60 грн. Купюри старого зразка (2001-2006 року випуску) можна придбати на 15 копійок дешевше. У регіонах долар ще дорожчий: у деяких обласних центрах за нього просять 42,70–42,80 грн. Така ситуація пояснюється тим, що у багатьох банківських відділеннях доларів практично немає, а чергова інкасація, швидше за все, буде не раніше, ніж у п'ятницю 3 січня.

Хто ж так старанно купує долар на міжбанку? Казначеї комерційних банків розповіли порталу «Курс України», що останніми днями дуже великі обсяги безготівкової валюти купував Ощадбанк. Кожна його поява на міжбанківському валютному ринку викликала справжній ажіотаж серед учасників торгів. Доходило до того, що банки-спекулянти, бажаючи заробити, спочатку скуповували всю валюту, а потім перепродавали Ощадбанку дорожче, тим самим ще сильніше розганяючи курс і провокуючи ажіотаж.

За нашою інформацією, саме через Ощадбанк зараз відбувається оплата основної маси оборонних контрактів. Свого часу подібні операції проводилися через Укрексімбанк, але обсяги закупівель для армії настільки зросли, що була потрібна допомога ще одного держбанку. І якщо Укрексімбанк не настільки помітний на ринку (кажуть, що він купує безпосередньо у Нацбанку), то Ощадбанк поводиться, як слон у посудній крамниці, лякаючи всіх та провокуючи спекулянтів. Саме щоб збити ажіотаж, спричинений його появою, Нацбанк і змушений щодня витрачати сотні мільйонів доларів на інтервенції.

Чого чекати у новорічний тиждень

Міжбанк (як і всі українські банки) 2025 року працюватиме і 1 січня. Щоправда, цього дня активність торгів, швидше за все, спаде через вихідні в Європі та США. Але вже 2-3 січня торги повернуться у звичне русло. Якщо Нацбанк не зіграє на зниження (а він може це зробити, коли попит впаде), то січень на міжбанку почнеться з цифр 42 до коми.

Що стосується готівкового долара, то є всі передумови побачити на Новий рік долар по 42,80 і навіть по 43 гривні. Проте вже за тиждень ажіотаж почне спадати, і цінники теж, швидше за все, підуть униз.