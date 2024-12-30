Куда Нацбанк потратил миллиарды долларов: ситуация на межбанке

Четвертую неделю межбанковский валютный рынок лихорадит. Огромные объемы т.н. «бюджетной гривны», выплаченные бюджетными организациями своим контрагентам, были направлены на межбанк и спровоцировали ажиотажный спрос на безналичную валюту.

Конечно, Национальный банк все это время не сидел «сложа руки». Наоборот, ежедневно проводились многомиллионные валютные интервенции, направленные на сдерживание роста курса доллара. Как стало известно, только за прошлую неделю (23-27 декабря) НБУ продал путем интервенций рекордную сумму – 1625,9 млн долларов США. Всего же за декабрь регулятор потратил более 5 млрд долларов. А если учесть, что и 31 декабря – рабочий день, то итоговая сумма будет еще больше.

Чего же удалось добиться Нацбанку? Уровень 42 грн за доллар, который НБУ так усердно защищал, пробит. К обеду понедельника 30 декабря котировки межбанка достигли 42,08 грн на позиции «бид» и 42,10 грн на позиции «оффер». И рост продолжается, несмотря на все усилия регулятора.

Выросли и ценники на продажу наличного «американца». К обеду понедельника в Киеве оптовые обменные пункты продают доллар нового образца (т.н. «синий» доллар) по 42,55-42,60 грн. Купюры старого образца (2001-2006 года выпуска) можно приобрести на 15 копеек дешевле. В регионах доллар еще дороже: в некоторых областных центрах за него просят 42,70-42,80 грн. Такая ситуация объясняется тем, что во многих банковских отделениях долларов практически нет, а очередная инкассация, скорее всего, будет не раньше пятницы 3 января.

Кто же так усердно покупает доллар на межбанке? Казначеи коммерческих банков рассказали порталу «Курс Украины», что последние дни очень большие объемы безналичной валюты покупал Ощадбанк. Каждое его появление на межбанковском валютном рынке вызывало настоящий ажиотаж среди участников торгов. Доходило до того, что банки-спекулянты, желая заработать, сначала скупали всю имеющуюся валюту, а потом перепродавали Ощадбанку дороже, тем самым еще сильнее разгоняя курс и провоцируя ажиотаж.

По нашей информации, именно через Ощадбанк сейчас проходит оплата основной массы оборонных контрактов. В свое время подобные операции проводились через Укрэксимбанк, но объемы закупок для армии настолько возросли, что потребовалась помощь еще одного госбанка. И если Укрэксимбанк не столь заметен на рынке (говорят, что он покупает напрямую у Нацбанка), то Ощадбанк ведет себя, как слон в посудной лавке, пугая всех и провоцируя спекулянтов. Именно чтобы сбить ажиотаж, вызванный его появлением, Нацбанк и вынужден ежедневно тратить сотни миллионов долларов на интервенции.

Чего ждать в новогоднюю неделю

Межбанк (как и все украинские банки) в 2025 году будет работать и 1 января. Правда, в этот день активность торгов, скорее всего, спадет из-за выходных в Европе и США. Но уже 2-3 января торги вернутся в привычное русло. Если Нацбанк не сыграет на понижение (а он вполне может это сделать, когда спрос упадет), то январь на межбанке начнется с цифр 42 до запятой.

Что касается наличного доллара, есть все предпосылки увидеть на Новый год доллар по 42,80 и даже по 43 гривны. Однако уже через неделю ажиотаж начнет спадать, и ценники тоже, скорее всего, пойдут вниз.