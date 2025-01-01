Після атаки російських БПЛА у Києві пошкоджено 17 будівель - КМДА

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Через падіння уламків російських безпілотників у Печерському районі Києва пошкоджень зазнали 17 будівель. Серед них – офісні приміщення, будівля Національного Банку, освітній заклад, а також - житлові будинки, в яких пошкоджено понад 250 квартир.﻿ Про це йдеться на Офіційному порталі Києва, повідомляє Лівий берег.

Для допомоги постраждалим працює гуманітарний штаб. Його розгорнули у спеціалізованій школі № 94 (вул. Ольгинська, 2/4). До штабу можна звернутися за допомогою та отримати консультацію щодо подальших дій.

Отримати консультацію щодо одноразової матеріальної допомоги можна за номером Управління соціального захисту населення Печерської РДА: 050-355-73-32.

Триває рятувальна операція з розбору завалів. Екстрені та комунальні служби усувають наслідки атаки.

Уранці 1 січня російська армія атакувала ударними дронами Київ. У столиці зафіксували падіння уламків у декількох районах: Печерському і Святошинському. Внаслідок атаки загинули двоє людей, поранені - семеро. Серед поранених – двоє вагітних. Трьох потерпілих довелося госпіталізувати.

Попередню атаку на столицю ворог вчинив днем раніше. 31 грудня росіяни цілили по Києву балістикою. Було падіння уламків у Дарницькому районі, минулося без поранених.