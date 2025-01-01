После атаки российских БПЛА в Киеве повреждены 17 зданий - КГГА

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Из-за падения обломков российских беспилотников в Печерском районе Киева повреждения получили 17 зданий. Среди них – офисные помещения, здание Национального Банка, образовательное учреждение, а также жилые дома, в которых повреждено более 250 квартир. Об этом говорится на Официальном портале Киева, сообщает Левый берег.

В помощь пострадавшим работает гуманитарный штаб. Его развернули в специализированной школе №94 (ул. Ольгинская, 2/4). В штаб можно обратиться за помощью и получить консультацию по дальнейшим действиям.

Получить консультацию по разовой материальной помощи можно по номеру Управления социальной защиты населения Печерской РГА: 050-355-73-32.

Продолжается спасательная операция по разбору завалов. Экстренные и коммунальные службы устраняют последствия атаки.

Утром 1 января российская армия атаковала ударными дронами Киев. В столице зафиксировали падение обломков в нескольких районах: Печерском и Святошинском. В результате атаки погибли два человека, ранены - семеро. Среди раненых – двое беременных. Трое пострадавших пришлось госпитализировать.

Предыдущую атаку на столицу враг совершил днем раньше. 31 декабря россияне целили по Киеву баллистикой. Было падение обломков в Дарницком районе, обошлось без раненых.