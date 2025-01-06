Як вибратися з боргової ями: 7 кроків для досягнення мети

Борги – це не вирок, а лише тимчасова перешкода на шляху до фінансової свободи. Стрес, який супроводжуються постійними роздумами над тим, як вийти з кредитів, та відчуття, що цю проблему неможливо вирішити, можуть здаватися непереборними, але це далеко не так. Знайте, що ви не одні у своїх труднощах. Тисячі людей щодня стикаються з подібними проблемами та успішно їх долають.

Існує безліч інструментів та стратегій, які допоможуть відновити контроль над фінансами та повернути спокій. Наприклад, можна оформити кредит без довідки про доходи на більш вигідних умовах, щоб сплатити попередні борги. Однак для того, щоб повністю позбутися боргів, необхідно розробити комплексну стратегію, яка охоплює збільшення доходів, скорочення витрат і оптимізацію боргового навантаження. Давайте детально розглянемо етапи, які приведуть вас до фінансової незалежності, після чого вам більше не доведеться хвилюватися про те, як вибратися з кредитної ями.

Перше: вивчайте свої витрати та доходи

Щоб вибратися з боргової ями, насамперед потрібно скласти детальний фінансовий план. Почніть з ретельного аналізу своїх доходів та витрат. Запишіть кожну гривню, яку ви заробляєте і витрачаєте, не оминаючи навіть найменших сум. Це допоможе вам зрозуміти, куди діваються ваші гроші, і виявити статті витрат, які можна скоротити. Створіть бюджет, розподіливши свої доходи на необхідні категорії: житло, харчування, транспорт, комунальні платежі тощо. Існують спеціальні застосунки, що допоможуть у формуванні бюджету, хоча достатньо буде і звичайної таблиці у блокноті. Такий підхід дозволить отримати повну картину вашої фінансової ситуації та розробити ефективну стратегію погашення боргів.

Друге: підготуйте план погашення боргів

Після того, як ви проаналізували свої фінанси, настав час скласти детальний план, як вилізти з кредитних боргів. Розподіліть їх за пріоритетами, визначаючи, які з них несуть найбільші відсотки або створюють найбільший психологічний тиск. Створіть чіткий графік погашення, розрахувавши, яку суму ви можете виділяти щомісяця на кожен борг. Можете обрати для себе одну з двох стратегій:

метод «снігової кулі» передбачає першочергове погашення найменших боргів;

метод «лавини» пропонує зосередитися на боргах з найвищими відсотками.

Перший варіант підійде людям, що потребують відчуття, що все виходить. Це мотивує їх і надалі долати фінансові труднощі. Другий метод дозволить заощадити на відсотках, що допоможе швидше прийти до своєї мети. Змінивши своє ставлення до грошей та розробивши чіткий фінансовий план, ви не тільки зможете перестати хвилюватися і постійно думати, як вибратися з боргової ями, але й досягнете фінансової стабільності.

Третє: шукайте можливість змінити умови кредиту

Борги не тільки впливають на ваш гаманець, але й можуть викликати сильний стрес через постійний пошук відповіді на питання «як вилізти з кредитів». Однак пам'ятайте, що ви не безсилі перед обставинами. Ви можете попросити переглянути умови своїх кредитів. Що може запропонувати вам компанія:

рефінансування — новий кредит з нижчим відсотком для покриття старого;

реструктуризація боргу — це може бути зменшення відсотків чи продовження терміну виплати боргу;

консолідація боргу — об'єднання декількох маленьких кредитів в один, для того, щоб спростити процес управління боргами.

Четверте: візьміть витрати під контроль

Вам потрібно:

Встановити ліміти на витрати. Відмовитись від імпульсивних покупок. Складайте списки необхідного, вивчайте ціну на товари в інтернеті, шукайте найвигідніші пропозиції та намагайтеся не виходити за межі запланованого. Користуйтеся готівкою частіше, ніж карткою. Ви менше відчуваєте вартість грошей, які не тримаєте в руках, а це означає, що можете втратити більше, залізти в кредитні кошти та знову думати, як позбутися боргів.

Контроль над витратами — не тимчасова міра, а спосіб життя. Привчивши себе до дисципліни та розумного споживання, ви не тільки позбудетеся боргів, але й зможете забезпечити собі фінансову стабільність на майбутнє.

П'яте: намагайтесь збільшити дохід

Щоб швидше позбутися боргів, потрібно не лише скорочувати витрати, а й збільшувати доходи. Як це можна зробити:

знайдіть підробіток чи фриланс;

продайте непотрібні речі;

працюйте над підвищенням кваліфікації або засвойте нову професію.

Збільшення доходів – не просто спосіб швидше погасити борги, а інвестиція у своє майбутнє. Нові навички, додаткові джерела заробітку – все це допоможе вам стати фінансово незалежним та уникнути нових кредитів.

Шосте: зверніться за підтримкою

Фінансові проблеми – не привід для сорому. Це сигнал про те, що вам потрібна допомога. Зверніться до фінансового консультанта. Він допоможе вам розробити індивідуальний план погашення боргів, підбере оптимальні стратегії та надасть необхідну інформацію. Не бійтеся просити допомоги у близьких і друзів. Це ті люди, що можуть протягнути руку допомоги, не попросивши нічого натомість.

Ви не самотні у своїх фінансових труднощах. На форумах можна знайти людей, що опинились в схожих скрутних умовах, та прочитати, як вийти з боргової ями.

Сьоме: освоюйте фінансову грамотність

Вихід з боргової ями – марафон, а не спринт. Щоб досягти фінішу, вам потрібні знання і навички. Не зупиняйтесь на досягнутому, постійно розвивайте свої фінансові знання:

читайте книги;

відвідуйте вебінари;

проходьте онлайн-курси;

інвестуйте у свої фінансові знання.

Розвиток фінансової грамотності – не просто про гроші, а про особистісне зростання. Що більше ми знаємо про фінанси, то впевненішими почуваємося. Навчайтесь, розвивайтесь, приймайте обґрунтовані рішення – і ви обов'язково досягнете фінансової незалежності.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance