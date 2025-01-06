Росіяни знесли понад 500 будинків у Маріуполі та ігнорують прохання людей про житло

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За три роки окупації Маріуполя росіяни знесли більш як 500 житлових будинків, люди впродовж цього часу залишаються на вулиці, а окупанти не реагують на їхнє прохання про надання житла, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Маріупольська міська рада із посиланням на звернення мешканців багатоповерхівок по бульвару Хмельницького у Маріуполі.

"Наші будинки знесені, а на їх місці будується іпотечне житло в той час, як ми третій рік поневіряємося по зйомних квартирах та гуртожитках".

Маріупольці стверджують, що створення компенсаційного житла зупинено. Псевдоадміністрація міста ігнорує всі скарги та прохання людей.

За словами місцевих мешканців, росіяни не лише знесли їхні будинки, а й анулювали юридичні адреси, за якими проживали люди.

У Маріупольській міській раді зазначають, що багато маріупольців у відчаї записують відеозвернення, однак окупаційна влада на них не реагує.

Передісторія:

Як повідомлялось раніше, російські загарбники зруйнували половину житлових будинків у Маріуполі під час блокади, ще понад 300 будинків знесли уже під час окупації.