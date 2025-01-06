Россияне снесли более 500 домов в Мариуполе и игнорируют просьбы людей о жилье

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За три года оккупации Мариуполя россияне снесли более 500 жилых домов, люди в течение этого времени остаются на улице, а оккупанты не реагируют на их просьбы о предоставлении жилья, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на обращение жителей многоэтажек по бульвару Хмельницкого в Мариуполе.

"Наши дома снесены, а на их месте строится ипотечное жилье в то время, как мы третий год скитаемся по съемным квартирам и общежитиям".

Мариупольцы утверждают, что создание компенсационного жилья остановлено. Псевдоадминистрация города игнорирует все жалобы и просьбы людей.

По словам местных жителей, россияне не только снесли их дома, но и аннулировали юридические адреса, по которым проживали люди.

В Мариупольском городском совете отмечают, что многие мариупольцы в отчаянии записывают видеообращения, однако оккупационная власть на них не реагирует.

Предыстория:

Как сообщалось ранее, российские захватчики разрушили половину жилых домов в Мариуполе во время блокады, еще более 300 домов снесли уже во время оккупации.