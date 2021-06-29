Подарки по знакам зодиака: что подарить Льву

Лев – солнечный знак. Его натура также широка и щедра, как и само Солнце. Поэтому не мелочитесь, выбирая ему подарок: Лев этого просто не поймет, сообщает 1001 гороскоп.

Дорогой подарок в глазах Льва – это жест, сделанный от души и означающий, что вы его по-настоящему цените. Вот почему для Льва это так важно.

Подарок для Льва обязательно должен быть изысканным, чтобы им можно было любоваться и показывать знакомым (коих у Льва множество). Если у вас не хватает средств на что-то серьезное, купите Льву небольшой сувенир, но обязательно известного брэнда, из последней коллекции. Помните, что в подарке Льву всегда справедлива формула: «Дорогая безделушка лучше, чем дешевый гарнитур»!

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Лучшие подарки для Льва

Цветы для Льва

Лев обожает цветы, причем дорогие и желательно в большом количестве. Получить на день рождения «миллион алых роз» – это как раз про него. Впрочем, розы – не единственный вариант. Любые дорогие, «благородные», а также экзотические цветы окажутся кстати. И не забудьте: даже если вы дарите Льву совсем небольшой букет, он должен быть в роскошной упаковке.

Техника для Льва

Практичность – не главное для Льва в подарке. Однако он оценит любую хорошую технику, если она относится к новейшей модели и отличается стильным дизайном. Кроме того, Лев всегда на людях, всегда в общении: престижный мобильный телефон, фотоаппарат, камера или планшетный компьютер приведут его в восторг.

Ювелирные украшения для Льва

Выберите Льву, чья стихия Солнце, украшение из солнечного золота – и вы не ошибетесь! Что же касается камней, то здесь дарить надо либо самые дорогие (бриллианты, изумруды и т.д.), либо не дарить их вообще.

Предметы быта для Льва

Не стоит дарить Льву предметы быта – если только они не из последней коллекции известных дизайнеров и модельеров. Лев оценит набор шелкового постельного белья, посуду из китайского фарфора, антикварное трюмо и т.д., но не меньше. Набор чашек из ближайшего универсама его попросту оскорбит!

Парфюм для Льва

Царственный Лев признает только дорогие, модные и яркие ароматы. Желательно, ведущих брэндов последнего сезона. Не откажется он и от нестареющей классики, вроде Шанель №5, и от любых других запахов, демонстрирующих его статус и вкус.

Безделушки и сувениры для Льва

Львы очень любят дорогие, престижные аксессуары и безделушки, поскольку они подчеркивают их благосостояние и статус. Даже если у Льва уже есть девять модных брелков, его искренне порадует десятый!