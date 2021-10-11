Подарки по знакам зодиака: что подарить Скорпиону

Скорпион – удивительная личность, он прилетел с другой планеты, и хочет, чтобы и подарки для него были особенными. Он может даже обидеться, если подарить ему то, что дарят всем – мягкую игрушку или другую банальность! Для него это значит, что вы не цените его уникальные качества, сообщает 1001 гороскоп.

Впрочем, это не означает, что подарок для Скорпиона должен быть сверхдорогим. Все, что разбудит его мощную фантазию, будет принято им на «ура». В первую очередь это касается налета приключений и путешествий (к примеру, вещи с этническими мотивами), а также вещей ручной работы и его природной сексуальности. Подарки и сувениры с эротическим подтекстом всегда будут кстати!

Лучшие подарки для Скорпиона

Цветы для Скорпиона

Скорпиону понравятся любые цветы, в которых есть чувственность и страсть – к примеру, экзотические лилии или огромные розы с пьянящим ароматом. Букет не должен быть прилизанным (тем более гламурным!), он может даже вообще быть без упаковки. Главное для Скорпиона – энергетика цветка, его природная жизненная сила, и чем ее больше – тем лучше.

Техника для Скорпиона

Скорпион любит технику и разбирается в ней. Его острый ум воспринимает ее как идеального помощника. Он ценит и удобство бытовых приборов, и компьютерные навороты, и все из ряда теле-фото-видео. В технике ему импонирует мощь и многофункциональность. Телефон-суперкомпьютер или кухонный комбайн, который разве что не летает на Луну, – все это создано как раз для нацеленного в будущее Скорпиона!

Ювелирные украшения для Скорпиона

Вы не промахнетесь, если выберете в подарок нечто экзотическое. Скорпиону подойдут массивные украшения из стали или серебра с орнаментом, символикой или стилизацией под старину, а также авторские и этнические украшения, в том числе из природных материалов – дерева, кожи, камней.

Предметы быта для Скорпиона

Скорпион оценит практичную и удобную вещь, если только она будет оригинальной. Необычность касается не дизайна, а качеств самой вещи (навороченная кастрюля, из которой можно сливать воду, не снимая крышки и т.д.). Кроме того, Скорпиону понравится, если вы подарите ему нечто с налетом эротики или намеком на нее – к примеру, стильное постельное белье.

Парфюм для Скорпиона

Аромат для Скорпиона не может быть простым! Сложная, несколько противоречивая, чувственная гамма запахов, в которой присутствуют и тяжеловатые мотивы, и – неожиданные резкие, пронзительные нотки – это в его стиле. Возможны также «запахи далеких стран» с элементами цитрусовых, кофе, корицы и т.д.

Безделушки и сувениры для Скорпиона

Скорпион куда больше других знаков неравнодушен к своему символу Зодиака. И это неудивительно – про него написано столько интригующего! Так что всевозможные безделушки со скорпионьей символикой всегда кстати: они будут напоминать ему о том, какой он неповторимый! Кроме того, у страстного Скорпиона неплохое чувство юмора: сувениры и приколы с элементами эротики его повеселят.