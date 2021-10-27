Маленькая ванна: как разместить стиральную машинку

В городской квартире размещение стиральной машины всегда сопряжено с рядом трудностей. Она путешествует из кухни в прихожую и даже на балкон, но здесь вы найдете примеры размещения «стиралки» в самом правильном месте – в ванной, сообщает Курс Украины.

Первый вариант – стиральная машина находиться в компактной ванной, где уже есть полноценная ванна, раковина и унитаз. Заставляет обратить на себя внимание форма столешницы: скругленный угол не только исключает возможность травм, но и дает больше свободного пространства и выглядит более гармонично.

Второй вариант - шкафчик в ванную, который проектируется по индивидуальным размерам. В результате получиться не только удачно вписать стиральную машину, но и получить много места для хранения.

Третий вариант - простое и элегантное решение – перенести стиральную машину в туалет (2 х 1 м). Особого внимания заслуживает качество исполнения. Бытовой прибор установлен на специальную конструкцию из квадратной профильной трубы.