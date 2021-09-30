Полезные свойства граната для организма

Гранат – кустарник или дерево высотой до 6 метров. Плоды крупные, красные и шарообразные, внутри разделяются перепонками, между которых находятся зерна, окруженные мякотью. В спелом гранате может содержаться более тысячи зерен.

В медицине используют практически все части растения: кожуру, цветки, кору, косточки, мякоть. Из них делают различные препараты, настойки и отвары для лечения малокровия, диареи и воспалительных заболеваний кожи и слизистой.

Белые перемычки, которые находятся внутри плода, сушат и добавляют в горячие растительные настои. Это помогает уравновесить нервную систему и избавиться от бессонницы.

Из косточек добывают вещества, обладающие противовоспалительными свойствами, а также стимулирующие перистальтику кишечника. Также из косточек получают гранатовое масло, богатое витаминами F и Е. Они способствуют омоложению и являются профилактическим средством против раковых заболеваний. Это позволяет рекомендовать это средство людям, работающим в условиях повышенной радиации.

Зерна граната рекомендуют включать в рацион гипертоников, поскольку он способствует снижению артериального давления. Этот плод в целом положительно влияет на сердце и сосуды, а также на кроветворение.

Гранатовый сок – эффективная профилактика цинги, так как содержит витамин С, в высокой концентрации и содержит множество аминокислот. Половина из них есть только в мясе. Поэтому гранат незаменим в питании вегетарианцев.