Какие продукты нужны при заболеваниях костей и мышц
У людей старшего возраста нередко наблюдается остеоартроз, ревматоидный артрит, окостенение суставов, окоченелость мышц и сухожилий, сообщает Тоitumine.
Для профилактики заболеваний костей и мышц важна и сбалансированная разнообразная диета. При ней можно улучшить обмен веществ в хрящевой и костной тканях и способствовать образованию суставной жидкости.
Благоприятное действие демонстрируют продукты, содержащие жирные кислоты Омега-3, витамины С,А и Е, а также цинк, магний, селен и медь. Однако следует учитывать, что чрезмерное потребление полиненасыщенных жирных кислот может усугубить проблемы с суставами. Прием всех пищевых веществ должен соответствовать общим рекомендациям, но при выборе внутри группы продуктов следует избегать нежелательных продуктов и обращать большее внимание на рекомендуемые. Ошибки питания способствуют возникновению и усилению болезней костей и мышц.
Рекомендуемые продукты:
- продукты, содержащие жирные кислоты Омега-3 и Омега-6: лосось, макрель, орехи и семена;
- птица;
- куриные яйца (лучшими являются насыщенные Омега-3 “tervisemunad”);
- бобовые и соевые продукты;
- содержащие олеиновую, линолевую и линоленовую кислоты, витамин Е и каротиноиды растительные масла: рапсовое, оливковое, масло виноградных косточек.
Не рекомендуемые продукты:
- мясные продукты (мясные консервы, вареные колбасы, салями);
- жирное молоко, жирные молочные продукты;
- животные жиры (за искл. рыбьего жира);
- копченые мясные и рыбные изделия;
- излишнее использование пшеничной муки;
- однообразное питание.