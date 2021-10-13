Какие продукты нужны при заболеваниях костей и мышц

У людей старшего возраста нередко наблюдается остеоартроз, ревматоидный артрит, окостенение суставов, окоченелость мышц и сухожилий, сообщает Тоitumine.

Для профилактики заболеваний костей и мышц важна и сбалансированная разнообразная диета. При ней можно улучшить обмен веществ в хрящевой и костной тканях и способствовать образованию суставной жидкости.

Благоприятное действие демонстрируют продукты, содержащие жирные кислоты Омега-3, витамины С,А и Е, а также цинк, магний, селен и медь. Однако следует учитывать, что чрезмерное потребление полиненасыщенных жирных кислот может усугубить проблемы с суставами. Прием всех пищевых веществ должен соответствовать общим рекомендациям, но при выборе внутри группы продуктов следует избегать нежелательных продуктов и обращать большее внимание на рекомендуемые. Ошибки питания способствуют возникновению и усилению болезней костей и мышц.

Рекомендуемые продукты:

продукты, содержащие жирные кислоты Омега-3 и Омега-6: лосось, макрель, орехи и семена;

птица;

куриные яйца (лучшими являются насыщенные Омега-3 “tervisemunad”);

бобовые и соевые продукты;

содержащие олеиновую, линолевую и линоленовую кислоты, витамин Е и каротиноиды растительные масла: рапсовое, оливковое, масло виноградных косточек.

Не рекомендуемые продукты: