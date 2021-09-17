Повысить иммунитет: медики назвали 6 правил

Специалисты Киевского центра общественного здоровья назвали правила, которые помогут вам поддерживать свой иммунитет в хорошей форме, сообщает Clutch.

﻿Шесть правил для укрепления иммунитета:

чаще бывайте на свежем воздухе, прогуливайтесь по лесу или парку. В мегаполисе трудно найти место вдали от шумных автомобилей и грязных улиц, но если задаться целью, то можно обнаружить оазисы хорошей экологии даже в очень загазованном городе;

следите за своим рационом - свежие фрукты и овощи, а также каши должны постоянно присутствовать в меню. Не переедайте, уменьшите количество жирной, мучной и жареной пищи. Принимайте пищу 3-5 раз в день, небольшими порциями, обязательно завтракая;

занимайтесь физическими нагрузками. Начать можно с легкой утренней гимнастики, постепенно перемещаясь в сторону более интенсивных нагрузок. Приучите себя к утренним пробежкам на свежем воздухе;