Десять причин бросить курить вейп

"Легкие" электронные сигареты заставляют курильщика вдыхать дым более интенсивно, тем самым поглощать максимум канцерогенных смол. На самом деле вейпы содержат не меньше, а иногда – больше вредных веществ, чем обычные сигареты, сообщает Сегодня.

Какие болезни вызывает курение

Но если постоянно курить как содержащие табак сигареты, так и модные "вейпы", то можно заработать:

ослабление защитных сил организма, иммунитет становится слабым и перестает сопротивляться инфекциям,

сердечно-сосудистые заболевания,

проблемы с дыхательными путями и легкими, вплоть до развития астмы.

глазные болезни, от развития катаракты до полной слепоты,

бесплодие,

импотенцию, проблемы с мужским здоровьем,

пародонтоз и другие заболевания ротовой полости,

остеопороз,

преждевременное старение кожи,

рак – не только легких, а также крови, желудка, ротовой полости, мочеполовой системы и других органов.

Медики заявляют, что сигаретный дым повреждает клетки организма, вызывая онкологические процессы в различных органах и системах. В зоне риска – не только сами курильщики.

Как отказаться от сигарет – советы медиков

Чтобы отказаться от сигарет и не закурить стало легче, медики рекомендуют: