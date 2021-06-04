Врач рассказала, почему нельзя уменьшать порции

"Я могу толстеть от одного воздуха!", - говорят эти люди и интересуются низкокалорийными диетами: 1000-1300 ккал с целью снижения веса. И задают вопрос: "А как же еще снизить вес, если и так ем мало, а он только растет". Это состояние называется метаболической адаптацией, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Татьяна Лакуста.⠀

"Это называется эффектом "отклика на голод". И он имеет под собой эволюционные механизмы. Хоть ожирение - это глобальная проблема здравоохранения сейчас, но ранее ожирением не страдали все в такой мере. И ранее голод рассматривался как физиологическая угроза для жизни, которая создалась из-за дефицита еды в племени, поэтому организм и выработал способность останавливать потерю веса, чтоб человек не умер" , - рассказала диетолог.

Плоский живот и фигура мечты не зависят от диет (фото: pexels.com)

Поэтому, когда человек ест меньше, его тело инстинктивно начинает готовиться к голоду несколькими способами, рассказала Татьяна и описала эту цепочку: