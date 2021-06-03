Вся правда о маслах в уходе за волосами

Масла - это питательный компонент, который состоит из растительных жиров. В трихологии масла используют для питания волос, придания им мягкости, эластичности и шелковистости. Но все ли они полезны и каким отдать предпочтение, сообщает РБК-Украина.

На этот вопрос ответила в Instagram трихолог Лариса Пономаренко.

Конечно, не все масла отвечают этим требованиям. После использования некоторых масел волосы становятся жирными или, наоборот, появляется сухость.

Масла из супермаркета

Эти масла пригодны в пищу, но не для нанесения на волосы. Именно после них невозможно отмыть волосы. Масла для волос имеют гидролизированную форму, что позволяет обволакивать волос, при этом не оставляя жирности на поверхности.

Подсолнечное масло

Не используйте его - ни на волосы, ни на кожу. Оно очень сушит.

Репейное масло

Кто-то когда-то сказал, что от него хорошо растут волосы. Специалист уверяет, что не знает ни одного человека, который отрастил волосы на репейном масле.

Кокосовое масло

Не ведитесь на рекламы! Особенно, если у вас сухие волосы. С кончиками можете сразу попрощаться, они засеют все вокруг. Твердые масла (кокоса, макадамии, ши) хорошо закрывают кутикулу волоса, но не несут в себе ни капли влаги. Волос становится ломким.

Масла авокадо, оливки, марулы, льна, арганы - самые ценные масла для волос. Продукция с этими компонентами гарантирует прекрасный результат (разумеется, и от производителя зависит). Масла хорошего качества не могут быть дешевыми. Это неоспоримый факт.