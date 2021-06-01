Киев "перезапускает" рынок МАФов: почему сносят киоски

Городские власти взялись за демонтаж торговых точек в подземных переходах Киева. И даже наличие всех разрешительных документов не является гарантией того, что бизнес не снесут, сообщает UBR.

Наибольший резонанс в сети вызвали фотографии обломков торговых рядов в "трубе" на станции метро Майдан Незалежности. Параллельно ровняют с землей киоски и в других точках города.

Предприниматели говорят, что в этом году подобные зачистки пройдут по всем районам столицы, и это напрямую связано с политической ситуацией в КГГА.

Официальным поводом для сноса ларьков Департамент городского благоустройства называет их незаконное установление и отсутствие разрешающих документов.

В свою очередь на официальном сайте ответственного органа не отображены соответствующие приказы на демонтаж по большинству адресов, на которых данные работы уже проведены.

Цена аренды сразу растет

Глава движения "SaveФОП" Сергей Доротич называет подобные действия "перезапуском системы", когда места из-под снесенных торговых точек какое-то время пустуют, но позже туда приходят новые владельцы.

Таким образом цена на торговые места может подниматься до 20%.

По его словам, активизация по очистке Киева от МАФов началась после обысков у городского главы Виталия Кличко, поскольку именно КГГА несет ответственность за получение доходов с торговых точек в бюджет города. В случае, если от части таких торговых сооружений доходов в бюджет не поступает, могут возникнуть подозрения в коррупционной составляющей их функционирования. И как следствие – обвинение мэра в служебной халатности.

В то же время Доротич не отрицает, что текущая волна уничтожения торговых павильонов также связана и с отсутствием разрешающих документов у некоторых владельцев торговых точек и арендаторов, либо с истечением сроков договоров аренды. Но, он уточняет, часто предприниматель не может их продлить и встречает сопротивление со стороны чиновников, тогда владелец бизнеса вынужден обращаться в суд, либо продолжает работать на свой страх и риск.

Кого сносят в первую очередь

По информации КП "Киевблагоустройство", с начала 2021 года было снесено порядка 1300 торговых сооружений в подземных переходах и на улицах Киева. Это рекордное количество по сравнению с 2019-2020 годами, так как перед выборами подобную деятельность приостановили.

Среди пострадавших – розничная торговля и мелкий бизнес, который выполняет социальную функцию: быстрая еда, кофе на вынос, сувенирная продукция и товары первой необходимости. По каждому снесенному торговому месту финансовые ущербы предпринимателей насчитывают десятки тысяч гривен.

Мнения горожан по этому поводу разделились. Большинство положительно высказываются о том, что теперь могут свободно пройти по переходу до станции метро, остальные негодуют, поскольку большинство таких точек переместились на площади перед входом в метро, к тому же торговля теперь ведется с рук либо самодельных торговых столов.

Ставить ларьки будут и дальше

Вместе с этим глава ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь говорит, что не видит причин отказываться от временных торговых сооружений в пользу перенесения торговли на другие площадки – торговые центры, рынки, интернет.

"Уличная торговля, торговля в пешеходных переходах – это фишка не только украинской экономики. Это есть в Нью-Йорке, Сингапуре, Европе – практически везде, и это нормально. Где-то формат более организованный. Но в целом – это не наше ноу-хау, и не нам его менять. Все должен регулировать рынок, где покупатель голосует кошельком, и именно от спроса зависит наиболее приемлемая площадка реализации тех или иных товаров" , – уточняет Соболь.

Что касается стоимости аренды торговых точек в Киеве – на данный момент средняя цена в центральных районах варьируется от $1 до 1,5 тыс., на окраинах – до пары тысяч грн в месяц. Однако, по информации от предпринимателей, содержание ларька в таких местах, как "труба" на Майдане Незалежности, могло обходиться в десятки тысяч долларов в месяц.

Документы на МАФ, без гарантий

На данный момент основным документом, который регламентирует деятельность МАФов в Киеве является справка о функциональном назначении, которую выдает Департамент градостроения и архитектуры КГГА. Именно ее наличие должно помочь предпринимателю избежать принудительного демонтажа его торговой площади.

Несмотря на это, адвокат, управляющий партнер ЮК "Альянс Правовых Сил" Виталий Собкович уверен, что даже при наличии всего пакета действующих документов, нет никаких гарантий, что временное сооружение не демонтируют:

"Власти вначале сносят, а ты потом обжалуй, когда имущество уже уничтожено. Есть предприниматели, которые подают в суд, но обычно подобные дела рассматриваются годами и затягиваются" , – говорит он.

Но есть еще одна проблема, о которой упоминает Собкович: большинство киосков и павильонов в Киеве работают только на основании договора аренды, который не является основанием для использования торгового помещения предпринимателем.

Именно отсутствие разрешающих документов подтверждает незаконность установленного временного сооружения, и в таком случае закрытие торговой точки – вопрос времени.

Единственным выходом из сложившейся ситуации эксперты видят в объединении бизнеса для совместных переговоров с представителями местной власти, и в доработке ими правил функционирования данного сектора. В свою очередь это поможет вернуть доверие рынка к такой форме торговли, как МАФы, а предпринимателям – работать легально и открыто.