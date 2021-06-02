Под Ровно девочка защищая мать порезала ножом отца

В городе Костополь Ровенской области 9-летняя девочка ранила отца ножом. Нетрезвый мужчина устроил ссору с женой, которая переросла в драку. Став свидетелем конфликта родителей, ребенок схватил кухонный нож и вонзил отцу в спину, сообщает Факты.ICTV.

Скорую вызвала соседка семьи, которая услышала громкие крики. Как рассказывает фельдшер, крови было очень много, ведь лезвие ножа пробило легкое.

"В семье возник конфликт между супругами, в результате чего они совершили между собой драку, и в результате этой драки малолетний ребенок, возможно, на защиту матери, нанес ножом удар в спину своему отцу. Она рассказывает, что да, действительно это происходило" , — рассказывает Роман Максимчук, руководитель следственного отделения полиции Костополя.

Сейчас с раненым отцом уже все в порядке — его уже даже отпустили домой из больницы. После этого, рассказывают соседи, скандалов в квартире неслышно.

Вскоре к дому семьи должны наведаться чиновники из службы по делам детей. Правоохранители открыли уголовное производство за нанесение тяжких телесных повреждений, однако подозреваемая еще не достигла необходимого возраста для заключения.