Зеленского призвали снять санкции с добровольцев-иностранцев

Зеленского призвали снять санкции с добровольцев-иностранцев

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что народные депутаты во время заседания 3 июня обратились к президенту с просьбой рассмотреть на заседании СНБО исключение бойцов добровольческого батальона им. Шейха Мансура из списка санкций, сообщает Деловая столица.

Гончаренко напомнил, что 14 мая решением СНБО были введены санкции против четырех добровольцев этого батальона.

"Проблема в том, что из-за санкций их могут депортировать с территории Украины, что для участников батальона, воевавших за независимость Ичкерии (Чеченской Республики), фактически несет прямую угрозу жизни. Уже случались прецеденты, когда таких лиц депортировали в Россию и позже их убивали", — написал Гончаренко.

Он подчеркнул, что такое отношение к добровольцам-иностранцам, "которые, защищая суверенитет Украины, не имеют никаких гарантий безопасности, приводят к подрыву обороноспособности нашего государства".

"Поэтому мы вместе с коллегами поставили свои подписи под депутатским запросом Ахтема Чийгоза к Зеленскому", — отметил нардеп, обнародовав фотокопию соответствующего обращения.
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Отметим, что во время выступления Ахтема Чийгоза ("ЕС") и Андрея Шараськина ("Голос") несколько десятков народных депутатов вышли к трибуне Верховной Рады, протестуя против ситуации с бойцами добровольческого батальона им. Шейха Мансура.

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