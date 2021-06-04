Эксперты назвали продукты, вызывающие пищевое отравление
Риск пищевого отравления высок, и знание красных флажков может защитить вас и вашу семью. Отмечается, что это пищевое отравление чаще всего сопровождается диареей, расстройством желудка, тошнотой и рвотой, сообщает U-News.
Специалисты рассказали о пяти факторах риска пищевого отравления:
- Пища, полученная из небезопасных источников
- проблемы с температурой и временем из-за неправильного хранения пищи
- плохая личная гигиена
- загрязненное оборудование
- неадекватное приготовление.
В основном провоцировать его могут такие продукты, как:
- яйца;
- сырая мука;
- мягкий сыр;
- сырое непастеризованное молоко;
- сырое тесто;
- домашняя птица;
- красное мясо;
- арахисовое масло;
- сырые фрукты и овощи;
- рис;
- зелень;
- тунец;
- мороженое;
- устрицы;
- готовые бутерброды;
- проростки семян.
Авторы заключили, что во многих случаях перечисленные продукты питания заражены листерией, бактериями вибрио вульнификус, кампилобактер, кишечной палочкой и сальмонеллой.