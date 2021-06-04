Эксперты назвали продукты, вызывающие пищевое отравление

Эксперты назвали продукты, вызывающие пищевое отравление

Риск пищевого отравления высок, и знание красных флажков может защитить вас и вашу семью. Отмечается, что это пищевое отравление чаще всего сопровождается диареей, расстройством желудка, тошнотой и рвотой, сообщает U-News.

Специалисты рассказали о пяти факторах риска пищевого отравления:

  • Пища, полученная из небезопасных источников
  • проблемы с температурой и временем из-за неправильного хранения пищи
  • плохая личная гигиена 
  • загрязненное оборудование
  • неадекватное приготовление.

В основном провоцировать его могут такие продукты, как: 

  •  яйца; 
  • сырая мука; 
  • мягкий сыр; 
  • сырое непастеризованное молоко; 
  • сырое тесто; 
  • домашняя птица; 
  • красное мясо; 
  • арахисовое масло; 
  • сырые фрукты и овощи; 
  • рис; 
  • зелень; 
  • тунец; 
  • мороженое; 
  • устрицы; 
  • готовые бутерброды; 
  • проростки семян. 

Авторы заключили, что во многих случаях перечисленные продукты питания заражены листерией, бактериями вибрио вульнификус, кампилобактер, кишечной палочкой и сальмонеллой. 

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