Эксперты назвали продукты, вызывающие пищевое отравление

Риск пищевого отравления высок, и знание красных флажков может защитить вас и вашу семью. Отмечается, что это пищевое отравление чаще всего сопровождается диареей, расстройством желудка, тошнотой и рвотой, сообщает U-News.

Специалисты рассказали о пяти факторах риска пищевого отравления:

Пища, полученная из небезопасных источников

проблемы с температурой и временем из-за неправильного хранения пищи

плохая личная гигиена

загрязненное оборудование

неадекватное приготовление.

В основном провоцировать его могут такие продукты, как:

яйца;

сырая мука;

мягкий сыр;

сырое непастеризованное молоко;

сырое тесто;

домашняя птица;

красное мясо;

арахисовое масло;

сырые фрукты и овощи;

рис;

зелень;

тунец;

мороженое;

устрицы;

готовые бутерброды;

проростки семян.

Авторы заключили, что во многих случаях перечисленные продукты питания заражены листерией, бактериями вибрио вульнификус, кампилобактер, кишечной палочкой и сальмонеллой.