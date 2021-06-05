Запуск рынка земли: как владельцам защитить свои паи

Владельцы земельных участков могут становиться жертвами рейдеров, которые подделывают документы и незаконно присваивают чужую собственность. Особенно это актуально после запуска оборота сельскохозяйственных земель 1 июля. Поэтому украинцам советуют оцифровать свои документы на паи, сообщает UBR.

Министерство юстиции рекомендует придерживаться двух правил, чтобы защитить землю от рейдерства.

Присвоить земельному участку кадастровый номер – так называемый аграрный паспорт. Без него нельзя будет осуществить никакой юридической сделки. Внести сведения о вещественных правах на участок (аренда или собственность) в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

"У большинства людей право на землю находится только на бумажных носителях. А это – открытый путь для мошенников, которые могут подделать документы и обратиться, например, к нотариусу с поддельным документом. Кроме того, когда нет данных в реестре, никто не знает, кто владелец, кроме того органа, который выдавал документ" , – поясняет Минюст.

Оцифровать документы можно как до 1 июля, так и после этой даты. Для этого нужно обратиться к нотариусу или государственному регистратору.

Если же владелец или арендатор стал жертвой рейдерства, то есть два пути: обратиться с жалобой в Минюст (если регистратор совершил незаконные действия) или обратиться с заявлением в полицию (в случаях мошенничества с землей и подделки документов).