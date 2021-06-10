Мужчину оштрафовали за фото, размещенное на сайте знакомств

Мужчину оштрафовали за фото, размещенное на сайте знакомств

Суд оштрафовал на 20 тысяч гривен жителя села Абазовка под Полтавой, который опубликовал на сайте секс-знакомств фото своего полового органа. Это оказалось не единственным выявленным правоохранителями правонарушением селянина, сообщает Страна.ua.

Когда полиция пожаловала в его дом с обыском, у злоумышленника обнаружили наркотические средства. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Мужчина предстал перед Полтавский районным судом 3 июня. Как говорится в материалах дела, с июля по октябрь 2020-го злоумышленник был зарегистрирован на сайте секс-знакомств, где разместил фото своего полового органа. Согласно судебно-искусствоведческой экспертизе, опубликованное фото признано порнографическим.

Также во время осмотра помещения у мужчины обнаружили и изъяли коноплю и мак. По объяснению подсудимого, коноплю он собрал возле пруда в селе Супруновка, а мак - у себя во дворе.

Суд признал мужчину виновным в распространении порнографии и хранении наркотиков (ч.1 ст. 301 и ч.1 ст. 309 УК Украины). Указано, что 31 марта обвиняемый признал свою вину и заключил сделку с прокурором. Чистосердечно раскаялся и способствовал быстрому раскрытию преступлений.

Таким образом, суд вынес решение о штрафе в 20 400 грн. Также с подсудимого взыскали взыскали 3269 грн за проведение судебных экспертиз. Мужчина в течение 15 дней должен оплатить штраф, иначе его сумма удвоится.

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