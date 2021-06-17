Межбанк: кто спровоцировал рост доллара

Как стало известно, правление Национального банка приняло решение﻿ оставить учетную ставку неизменной на уровне 7,5% годовых. Информация об этом буквально полчаса назад была опубликована на официальном сайте регулятора.

Межбанковский валютный рынок отреагировал на новость прыжком котировок вверх. За несколько минут они достигли 27,20 гривен на покупке и 27,21 гривен на продаже. Мгновенно оценив ситуацию, Национальный банк вышел с интервенцией на продажу по цене 27,21 гривен.

Наличный доллар также растет с самого утра, правда, не успевает в скорости за безналичным. Утром оптовые обменники Киева продавали наличного «американца» по 27,09-27,10 гривен, а в обед – уже 27,15-27,17 гривен.

Евро на FOREX продолжает падение, начавшееся вчера вечером после оглашения результатов заседания ФРС США по вопросу процентной ставки. К 14:00 по киевскому времени он упал до отметки 1,1925 доллара, падение за полдня составило 80 пунктов. Наличный евро попал под действие двух разнонаправленных факторов: с одной стороны, обвал на FOREX давит евро вниз, с другой, рост ценника на наличный доллар частично сглаживает это. Утром наличный евро продавали по 32,65-32,70 гривен, а к обеду цена опустилась до 32,53-32,55 гривен.

Польский злотый пока не отреагировал на падение евро: как и вчера, за него просят в среднем 7,25-7,27 гривен.

Российский рубль сегодня торгуется в диапазоне 72,40-72,70 рублей за доллар. Снижение рубля и гривны произошло почти синхронно, поэтому цена наличного рубля не изменилась: как и всю неделю, его продают по 3,72-3,75 гривны за 10 рублей.