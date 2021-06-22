Газпром выкупил дополнительные мощности для транзита газа Украиной

«Газпром» на аукционе по распределению месячных мощностей на июль приобрел 15 млн куб. м в день в точке «Суджа» на границе с Россией. Об этом стало известно по результатам аукциона на платформе RBP, сообщает ExPro.

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) предлагал на аукционе 15 млн куб. м в день дополнительных мощностей на гарантированной основе. Таким образом, "Газпром", как и в мае и июне выкупил все предложенные мощности. По сравнению с мартом и апрелем объемы забронированных мощностей выросли на 0,8 млн куб. м.

Таким образом, вместе с мощностями по действующему контракту (109,6 млн куб. м в сутки) в июле максимальный суточный объем транзита российского газа через Украину составит 124,6 млн куб м. Без учета возможных дополнительных бронирований в суточном формате.

Почти весь газ "Газпром" планирует качать в Европу в словацком направлении через "Ужгород/Вельке Капушаны". Так, на июль компания дополнительно забронировала в этой точке 14,7 млн куб. м мощностей в сутки, как и в мае и июне.

Кроме того, ОГТСУ объявил дополнительный аукцион по продаже прерывистых мощностей для транзита природного газа через Украину, который пройдет 29 июня. Украинский оператор предлагает 63,7 млн куб. м в день на июль на границе с РФ.