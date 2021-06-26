Франшиза "Укрпочты": Смелянский высказался о возможности такой бизнес-модели

Открытие новых почтовых отделений по франшизе – то есть с передачей права пользования бренда предпринимателю-партнеру – помогает компаниям экономить на инвестициях и налогах, но в случае "Укрпочты" такая модель сложно реализуема, сообщает UBR.

Такое мнение выразил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он отметил, что преимущества франчайзинга заключаются в двух аспектах: "компания экономит капитал, так как его вкладывает франчайзи, и компания экономит налоги, так как франчайзи платит, как правило, как ФЛП 5% налогов, а как сотрудник – платил бы 40%" .

Среди недостатков модели Смелянский назвал более низкий уровень контроля за работником, а также ограничения по видам деятельности – "например, отделение банка не может быть франчайзинговым" .

Последний фактор усложняет введение такой модели для "Укрпочты", так как компания, помимо почтовых услуг, "реализует множество финансовых", а скоро планирует создать и банк. Поэтому передать их франчайзи госоператор не сможет, указывает Смелянский.