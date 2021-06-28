Кийосаки призвал покупать биткоин перед "крупнейшим крахом"

Автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" и предприниматель Роберт Кийосаки вновь предупредил о грядущей "крупнейшей катастрофе в мировой истории" и призвал покупать биткоин, сообщает ForkLog.

По его словам, лучше подготовиться к этой катастрофе до ее начала.

"Хорошие новости: лучшее время для обогащения — во время краха. Плохая новость в том, что следующий будет долгим. Покупайте больше золота, серебра и биткоинов, пока можете" , — добавил он.

Ранее в июне Кийосаки﻿ предсказал падение цены первой криптовалюты до $24 000.